OFFICIEEL: Essevee verrast met tweede transfer en haalt ex-speler Gent, OHL en Genk binnen

Zulte Waregem moet op zoek naar heel wat nieuwe spelers, omdat er velen stoppen of een einde aan de samenwerking zien komen. Een tweede versterking is alvast binnengehaald.

Zulte Waregem heeft de komst van David Hubert aangekondigd. Hij komt transfervrij over van OH Leuven en tekent voor twee seizoenen aan De Gaverbeek.

De 33-jarige Belg heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau in ons land, want in het verleden speelde hij ook nog voor Genk, Gent, Moeskroen en Waasland-Beveren onder meer.

“Essevee is een club die ambitie uitstraalt en elk jaar wil groeien en verbeteren, dat past perfect bij mijn profiel", aldus Hubert op de webstek van Essevee.

Hubert is na Van Aken (lees er HIER nog eens meer over) al de tweede nieuwkomer op twee dagen bij Zulte Waregem.