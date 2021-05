Philippe Clement blijft altijd nuchter: "We hebben het in eigen handen, maar hebben nog niets in handen"

De druk is toch wat meer van de ketel voor Club Brugge na de overwinning tegen Antwerp. Een punt tegen Anderlecht en de titel is binnen. Als Genk enkele uren daarvoor niet kan winnen van Antwerp, hoeft Club Brugge zelfs geen punten meer te halen.

Maar Philippe Clement zou Philippe Clement niet zijn als hij de rust niet zou willen bewaren. Al mochten de spelers wel vieren van hem vanavond. "Als het maar niet te uitbundig is", zegt hij er wel nog even bij. "We hebben nog niets in handen, al hebben we ons lot wel in eigen handen."

Dat de eerste overwinning in de Champions play offs van cruciaal belang was voor Club, wuift Clement weg. "We hadden sowieso nog op die eerste plaats gestaan. We zetten een enorme stap maar ik ben vooral blij voor de spelers, ze krijgen nu wat ze verdienen. Tot nu toe waren dit de play offs waarin we de momenten niet altijd pakten en het niet altijd meezat. Ik ben blij dat het nu wel meezat, vooral voor de jongens", vertelt de trainer van Club op de persconferentie achteraf.

"Focus bij onszelf, niet bij Racing Genk"

Clement had zaterdag ook naar Anderlecht-Racing Genk gekeken en boog toch even het hoofd toen Dessers de 1-2 scoorde. "Blij was ik niet, nee. Maar ik heb mijn spelers gezegd dat ze voor zichzelf moesten uitmaken of ze wilden kijken. De focus blijft op onszelf. We staan al heel lang op die eerste plaats en willen daar blijven tot aan het einde van de rit."

Een punt op het veld van Anderlecht volstaat dus voor Club om kampioen te spelen. Heel symbolisch, op het veld van de aartsrivaal. "Goh... Na een aantal jaar weet je niet meer waar dat gebeurde. Het maakt mij niet uit waar het is en we hebben de titel ook nog niet, we moeten hard blijven vechten", besluit hij strijdvaardig.