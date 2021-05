Patrick Goots ziet dat Antwerp het fysiek moeilijk krijgt

Goots ziet reden waarom Antwerp het laat afweten: "Geen enkele tegenstander kreeg in de play-offs met die problematiek te maken"

Voor Antwerp staan er nog twee heel zware matchen op het programma: tegen Genk, dat nog op een titelmatch hoopt, en tegen Anderlecht, dat ook voor die derde plek wil gaan. Patrick Goots ziet dat het bobijntje quasi af is bij The Great Old.

De personeelsproblemen beginnen door te wegen, fysiek dan. “De basispionnen zitten op hun tandvlees, en de vervangers die voorradig zijn, zoals Ampomah en Avenatti, konden nooit laten zien waarom Antwerp hen naar de Bosuil haalde. Tel daar nog eens de afwezigheid van Refaelov en Lamkel Zé bij, en dan weet je dat er heel veel druk op de schouders van Mbo­kani komt te liggen", zegt hij in GvA. Vercauteren heeft dus niet veel wisselmogelijkheden. "Geen enkele tegenstander kreeg in de play-offs met die problematiek te maken. Antwerp moet donderdag in Genk vermijden dat het niet snel 2-0 in het krijt staat, waardoor het een lange frustrerende avond wordt. Maar kom je het matchbegin goed door en klim je op voorsprong, dan zie ik iedereen nog eens zijn fysieke grenzen verleggen."

