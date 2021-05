Vanden Stock maakt zich nog steeds zorgen: "Hoe lang gaat Coucke dit volhouden? Ik vrees nog steeds voor faillissement"

Roger Vanden Stock heeft nog eens van zich laten horen. De gewezen sterke man van RSC Anderlecht blijft zich zorgen maken.

"Ik vraag me af hoe lang deze situatie houdbaar is. 36 miljoen euro verlies, meer dan honderd miljoen euro schulden: dat zijn rode cijfers. Hoe lang gaat Coucke dit volhouden?", aldus Vanden Stock in gesprek met Sudpresse.

Financieel evenwicht?

"Ik heb schrik gehad voor een faillissement en die angst is nog niet verdwenen. Of de club goed geleid wordt? Men zegt dat er een akkoord is tussen de aandeelhouders, maar ik ben niet helemaal overtuigd. Een financieel evenwicht zal niet voor morgen zijn, vrees ik."

"Maar ik ben iemand die snel vergeeft. Zelfs in het geval Coucke: als hij een geste zou doen zeker wel", besloot Vanden Stock nog over het item.