🎥 Anderlecht blikt terug op teleurstellende prestatie tegen Anderlecht: "We go again!"

Het seizoen zit erop, maar de clubs kunnen het niet nalaten om toch nog eens terug te blikken op de laatste speeldag.

Ook Antwerp, de enige verliezer van de speeldag, voelt zich niet te goed om nog even terug te komen op het verlies op het veld van Anderlecht. Vooral de jonge Zeno Debast krijgt de camera op zich. Hij moest al snel invallen na een rode kaart van Miazga en speelde zo voor het eerst dit seizoen meer dan één minuut.

"Adrien heeft me geluk komen wensen toen ik inviel, dat deed wel deugd", vertelt Debast die ook van Kompany langs de lijn wordt nageroepen na een uitstekende tackle. "Yes, Zeno, yes Zeno, yes. Keep going", brult Kompany.

Ook afscheidnement assistent-trainer Jonas De Roeck heeft nog lovende woorden voor Debast en voor de groep. "Ze hebben het hele jaar door hun best gedaan, we kunnen hen als technische staff heel weinig verwijten", besluit hij.