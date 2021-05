Wat gaat Antwerp doen met Lamkel Zé? "Didier is geen koopje hé!"

Bij Antwerp is er de laatste tijd nog weinig te doen rond Didier Lamkel Zé. In negatieve zin dan toch, want de Kameroense aanvaller liep in de pas. Intussen is zijn financiële waarde alweer een stuk groter geworden.

Nog niet zo lang geleden leek het erop alsof The Great Old zijn enfant terrible voor een appel en een ei zou moeten verkopen. Na al zijn fratsen werd hij door een deel van de spelersgroep verstoten en hij zat een tijdje in de B-kern. Maar daar haalde Luciano D'Onofrio hem weg en Lamkel Zé groeide uit tot de belangrijkste speler in de beslissende weken van de competitie. En nu? Zijn marktwaarde is intussen weer met enkele miljoenen gestegen en hij is sportief van groot belang in een ploeg die er volgend seizoen heel anders zal uitzien. Hij ligt nog vast tot 2023 en er is ook nog de optie tot verlenging. "Alles hangt af van vraag en aanbod, maar als er niets deftigs komt, laten we hem niet gaan. Didier is geen koopje, hé", vertelde het bestuur aan HLN.