Vercauteren gaat nog spreken met Antwerp, maar kans is klein dat hij volgend seizoen nog aan het roer staat

Frank Vercauteren trok zondag met Antwerp aan het langste eind voor de derde plaats en heeft daarmee het seizoen van Antwerp toch nog vrij goed afgesloten. Maar wat nu? De kans dat hij blijft, lijkt zowat onbestaande.

Vercauteren gaf zondag wel aan dat hij in België blijft tot zijn contract op 31 mei afloopt. Intussen kan er gesproken worden met het bestuur. "Er is inderdaad heel veel gebeurd in dat half jaar", aldus Vercauteren. "Als je een inventaris maakt en naar de toekomst kijkt, hou je rekening met al die zaken. Die zullen dus ook ter sprake komen. Ik ga luisteren naar de plannen van het bestuur, maar ik ga ook zeggen wat ik te zeggen heb. En dan zien we wel wat er uit de bus komt. Nog even geduld.”

Maar of het bestuur zelf nog door wil met hem, is nog maar de vraag. In de kleedkamer is niet iedereen het eens met de manier van spelen en dat is hen ook al te ore gekomen. Daarnaast moet Vercauteren ook rekening houden met zijn familie, die nog steeds in Rusland zit. Verwacht wordt dat Antwerp straks ook op zoek moet naar een nieuwe coach.