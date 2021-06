Antwerp trekt nieuwe ervaren mental coach aan

Iedereen weet dat bij voetbal het fysieke een heel belangrijk aspect is. Maar ook het mentale valt niet te onderschatten, dat weten ze ook in Antwerpen. Antwerp heeft daarom een mental coach aangesteld, Rudy Heylen is de naam.

Heylen heeft sportpsychologie gestudeerd aan de universiteit van Brussel en is al tien jaar vertrouwd in het vak. Hij heeft ervaring bij zowel clubs als verschillende federaties. Antwerp is dan ook tevreden met de aanstelling van hun nieuwe mental coach. “Rudy zal onze club full time versterken en zo meewerken aan de verdere professionele uitbouw van de club, dit zowel binnen het sportieve departement als de algemene organisatie en jeugdopleiding. Op die manier zal hij het directie comité strategisch mee ondersteunen om de verdere noodzakelijke stappen te zetten in het groeipad dat de club onder impuls van de familie Gheysens is ingeslagen”, aldus Antwerp op hun eigen website. R. Antwerp FC stelt Rudy Heylen aan als mental coach. šŸ¤



Meer info šŸ‘‡https://t.co/QmrbwIHqlq — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 1, 2021