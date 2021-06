Who else? Ritchie De Laet speler van het seizoen bij Antwerp!

Net voor ze aan de voorbereiding voor het volgende seizoen beginnen, maakt Antwerp haar speler van het seizoen bekend.

De supporters mochten stemmen wie volgens hen speler van het seizoen is bij The Great Old en de winnaar is absoluut geen verrassende naam: Ritchie De Laet.

Doelpunten of assists zaten er dit seizoen niet in voor de Antwerp-kapitein maar er was geen speler die met meer inzet of overgave op het veld stond bij Antwerp. Hij liet ook meermaals zijn polyvalentie zien door te schipperen tussen een plaatsje centraal achterin en op de flank.

Voor bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekendmaakte, poneerden Antwerp-fans, analisten en voebalvolgers dat Ritchie De Laet ook wel zijn kans zou mogen krijgen om mee te gaan met de Rode Duivels. Martinez koos echter voor een naam die hij wat meer kende, namelijk die van Nacer Chadli.