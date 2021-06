Reconstructie van (nakende) transfer van Sambi naar Arsenal: hoe Verbeke op een héél slimme manier de prijs kon opdrijven

Albert Sambi Lokonga zal volgend seizoen voor Arsenal FC spelen. De transfer is zo goed als rond. En het moet gezegd: Peter Verbeke heeft het onderste uit de kan gehaald. Een reconstructie.

Arsenal FC zat in januari al voor het eerst rond de tafel met RSC Anderlecht. Ook de voorbije weken werd duchtig onderhandeld over de transfer van Albert Sambi Lokonga. En het moet gezegd: Peter Verbeke liet zich niet onder druk zetten door de Londenaars.

Het plan van Arsenal FC was héél duidelijk: the Gunners wilden een vast bedrag van zo’n vijftien miljoen euro - aanvankelijk zelfs nog minder - betalen voor de middenvelder. Aan de hand van bonussen kon de totale som oplopen.

© photonews

Op die manier probeerden de Engelsen paars-wit zand in de ogen te strooien. Sommige extra bonussen - dan denken we aan gespeelde wedstrijden of wedstrijden in de selectie - zijn dan wel realistisch, maar de kans is héél klein dat Arsenal volgend seizoen de Premier League zal winnen.

Géén gedoe met bonussen

Verbeke hield voet bij stuk en lijkt het pleit te winnen. De sportief directeur wil twintig miljoen euro op de paars-witte bankrekening zien verschijnen. En geen gedoe met bonussen. En het lijkt hem nog te gaan lukken ook...