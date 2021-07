Makelaar Balikwisha geeft meer uitleg over dreiging met 'wet van 78': "Ik snap niet waarom een club wil beslissen waar een speler naartoe gaat"

Michel-Ange Balikwisha wil naar Antwerp, maar Standard heeft liever dat hij naar Club Brugge gaat. Daarom heeft hij in samenspraak met zijn entourage gedreigd met de 'wet van 78'. Makelaar Didier Frenay gaf meer uitleg in Gazet van Antwerpen.

De 'wet van 78' stipuleert dat een speler zijn contract kan verbreken en daarvoor slechts het loon van de resterende jaren op zijn contract moet betalen. Peanuts in het geval van Balikwisha. “Ik probeer al van in het begin een akkoord te vinden tussen de clubs, en dat blíjf ik proberen. Ik sta met beide voorzitters in contact. Alleen zitten we even in een moeilijke situatie", klinkt het bij Didier Frenay in GvA.

Bij Antwerp kan Balikwisha immers heel wat meer verdienen. "Feit is dat Michel-Ange een echte topaanbieding heeft gekregen van Antwerp. Ik snap wel dat Standard liever meer geld ontvangt, maar wat ik niet snap, is dat een club wil beslissen waar een speler naartoe gaat, omdat ze zogezegd eigenaar is. De speler is de enige die kan beslissen voor welke club hij kiest. Het stoort mij trouwens dat die jongen nu zwartgemaakt wordt. Zeker omdat hij het liefst van al gebleven was. Als Standard hem een vergelijkbare aanbieding had gedaan, zou hij nooit voor een andere Belgische club hebben gekozen.”