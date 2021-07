Cercle Brugge haalt het in oefenderby: Vitinho kroont zich matchwinnaar na gelijkmaker van Jelle Vossen

Cercle Brugge heeft met Vitinho alvast een speler die in de voorbereiding het doel weet staan. De derby tegen Zulte Waregem werd door de Braziliaan in het voordeel van Cercle beslist. Het ging om een vriendschappelijke partij die doorging in Ingelmunster.

Op het kwartier opende Vitinho al de score. Vijf minuten voor de pauze kwam Zulte Waregem dreigen. Na een mooie aanval mikte Vossen net over. De ex-speler van Genk en Club Brugge trof kort nadien wel raak. Van op de stip bracht Vossen de stand in evenwicht. Vitinho doet kunstje netjes over Vitinho deed wat hij in de eerste helft gedaan had dan nog maar eens over: na een kwartier in de tweede periode scoorde hij opnieuw. Zulte Waregem trachtte nog de nederlaag af te wenden: Berahino kon Vossen net niet bereiken en De Smet besloot net over. Het bleef bij 1-2. Na het gelijkspel tegen Duinkerke nu dus eens een overwinning voor Cercle Brugge in zijn oefencampagne. Zulte Waregem verloor voor de tweede keer in drie oefenmatchen.