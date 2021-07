John van den Brom toont zich ambitieus voor de Supercup

Op de persconferentie van Racing Genk gaf John van den Brom aan dat zijn ploeg nog niet helemaal klaar is maar wel klaar om de eerste prijs van het seizoen te pakken.

"We zijn klaar voor de Supercup. En we willen beter doen dan vorig seizoen". Zo toonde John van den Brom directh zijn intenties op de persconferentie de dag voor de wedstrijd tegen Club Brugge. "Uiteraard is onze voorbereiding anders, wat ‘rommeliger’ dan normaal, met name door het druppelsgewijze terugkeren van onze internationals. Gerardo Arteaga kwam pas gisteravond ingevlogen vanuit Mexico, onze drie Colombianen hebben na hun bronzen medaille op de Copa América nog recht op wat vakantie en/of tijd met de familie. Desondanks toont de groep tijdens de korte stage in Zeeland gretigheid en kwaliteit. Die was ook al te zien in de laatste oefenpot, afgelopen woensdag tegen AZ", verklaarde van den Brom.

"De wedstrijd om de Supercup is een eerste doel op zich. Helemaal top kunnen we nog niet zijn, maar hongerig en goed genoeg om het de landskampioen meer dan lastig te maken en die eerste prijs te pakken: zeker wel" gaf van den Brom zijn ambities weer.