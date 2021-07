Ook Pro League wil duit in het zakje doen voor slachtoffers van overstromingen

Enkele dagen na de desastreuze overstromingen in het oosten van het land, komen tal van steungroepen op gang.

Ook de Pro League wil zijn duit in het zakje doen en zal samen met de clubs geld inzamelen om steun te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen.

De Pro League is heus niet de enige voetbalinstantie in ons land die aan slachtofferhulp doet. Antwerp zamelde vrijdag kleren in, Beerschot heeft samen met Stad Antwerpen een initatief op poten gezet en Anderlecht veilde de shirtjes van de oefenmatch tegen Ajax.

Wat er exact met het gedoneerde geld wordt gedaan, maakte de Pro League nog niet bekend;