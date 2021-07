Vormer voelt zich "kiplekker" na hoogrisicocontact en kijkt naar de toekomst: "Uiteindelijk moeten het vijf, zes of zeven titels worden"

Ruud Vormer moet de Supercup uitzitten na een hoogrisicocontact en een valspositieve coronatest. De aanvoerder van de landskampioen baalt, maar heeft nog grootse plannen met blauw-zwart.

“Ik ben zelf ­negatief getest, voel me kiplekker, maar moet tot zondag thuisblijven en mag niet spelen. Ongelooflijk balen”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “En nu ik ben gevaccineerd, hoopte ik van dat gedonder af te zijn. Maar nu een naaste is besmet, ben ik alsnog de klos. Ik word elke dag getest. Maar zelfs als de uitslag tot en met de wedstrijddag negatief is, is meespelen uitgesloten.”

Maar Vormer heeft intussen een akkoord met Club om ook na zijn carrière actief te blijven bij de organisatie. Maar hij is nog niet klaar als speler. Hij heeft nu vier titels. “Maar dat is tijdelijk”, lacht de Nederlander. “Uiteindelijk moeten het vijf, zes of zeven kampioenschappen worden.”