Vervanger Mignolet bekijkt het realistisch: "Natuurlijk weet ik dat het onder Simon moeilijk wordt om eerste keuze te worden"

Senne Lammens (19) staat vanavond onder de lat bij Club Brugge. De jonge doelman wist voorbij Nick Shinton te gaan voor het postje van tweede doelman. Als beloning voor zijn werk zal hij ook aan de competitie mogen beginnen zolang Simon Mignolet niet terug is.

Maar hoelang wil Lammens tweede viool spelen. Het ziet er niet naar uit dat Mignolet heel snel gaat stoppen, integendeel zelfs. "Ik bekijk de zaken eerder op kortere termijn, maar ik denk niet dat ik hier drie of vier jaar reservedoelman zal zijn. Eén of twee jaar lijkt mij realistisch, daarna zien we wel. Simon kan nog jaren mee", zegt het in Het Nieuwsblad.

"Hij is iemand die heel fel met zijn lichaam bezig is. Dat zien we elke dag in de gym. Het is ook geen aanvaller, hè. Keepers gaan traditioneel langer mee. Natuurlijk weet ik dat het onder Simon moeilijk wordt om eerste keuze te worden, maar daar denk ik nu nog niet aan. Ik ben nu tevreden met mijn rol als invallersdoelman. Laten we hopen dat ik op die manier zo veel mogelijk minuten kan verzamelen.”

En hopen dat Club zich niet bedenkt en toch nog een ervaren tweede doelman gaat halen. “Ik denk niet dat er nog een extra keeper wordt aangetrokken. Dat zou een heel grote ontgoocheling zijn. Op dit moment vind ik dat ik de rol van reservekeeper aankan. En dat wil ik ­tegen Genk meteen tonen.”