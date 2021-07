Wansmakelijk spandoek duikt op voor Steven Berghuis

Op sociale media is een foto opgedoken van een verwerpelijk spandoek. Op de foto zijn volgens het Twitter-account Voetbal Ultras supporters van Feyenoord te zien, die een bedreiging uiten richting Steven Berghuis.

De aanvaller, die Feyenoord inruilt voor Ajax, wordt op een lijst geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn geliquideerd.

Achter de namen van Van de Pol ('Polletje') en De Vries staan vinkjes, terwijl het vakje naast de naam van Berghuis nog open is. Op sociale media wordt het spandoek massaal afgekeurd. Zaterdag klonken tijdens een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Werder Bremen al spreekkoren in De Kuip. "Hey Steven Berghuis, vieze vuile kankerjood, hey Steven Berghuis, val maar lekker dood", klonk het in De Kuip.