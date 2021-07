Leye ziet groot verschil met zijn tijd als speler: "Broers, schoonbroers en neven worden plots makelaar"

Mbaye Leye moet dit seizoen een jonge kern leiden. De meeste anciens mogen vertrekken. Ten opzichte van zijn tijd als speler ziet hij toch wel wat verschillen.

"Vandaag moeten ze op zestien jaar al een contract hebben. Geld kan mensen veranderen, maar in mijn ogen zijn de mensen die de voetballers omringen nog het meest veranderd. Broers, schoonbroers en neven worden plots makelaar. Daar zullen er best goede tussen zitten, maar uit ervaring kan ik zeggen dat het beroep makelaar een vak is", vertelt hij in HBvL.

Dat betekent dat er ook spelers zijn die niet correct begeleid worden. "Helaas heb je veel slechte raadgevers, met een vrij ééndimensionaal belang. 'De coach houdt niet van je' of 'je verdient een basisplaats'. Praat spelers niet naar de mond en zeg het als ze slecht waren. Maar er is schrik dat de speler daar niet tegen kan en je inruilt voor een ander, dus zeg je wat ze willen horen. Helaas maak je zo geen grootse carrière. In mijn staf heb ik geen jaknikkers zitten.”