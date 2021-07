Neymar en ex-club Barcelona bereiken dan toch akkoord om geschil op te lossen

Het conflict tussen Neymar en Barcelona wordt dan toch niet verder op de spits gedreven. Een akkoord tussen beide partijen zorgt er voor dat de zaak niet langer blijft aanslepen. Wat dat juist inhoudt, is echter niet bekend.

In 2017 nam Neymar afscheid van Barcelona en ging de sterspeler in Frankrijk voor PSG voetballen. Eerder had hij echter wel zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst bij Barça gezet en daar zou ook een bonus mee gepaard gaan.

Neymar had slechts een deel van die bonus ontvangen. Hij daagde Barcelona van voor de rechtbank en de Catalaanse topclub diende op zijn beurt een klacht in tegen de voetballer. In 2020 legde de rechtbank hem op om 6,79 miljoen euro over te maken aan Barcelona.

'In der minne'

Neymar zou immers geen recht hebben op die bonus omdat hij vroegtijdig zijn contract beëindigd had. Daarmee waren echter nog niet alle juridische procedures van de baan. Barcelona laat nu weten dat het zijn geschil met Neymar 'in der minne' geregeld heeft.