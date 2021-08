Clement staat voor moeilijke keuzes in aanloop naar derby: "Zo hoort dat bij een topclub"

Vrijdagavond speelt Club Brugge de stadsderby tegen Cercle. Philippe Clement kan over zijn volledige kern beschikken.

Iedereen is fit bij Club Brugge, wat betekent dat trainer Philippe Clement voor enkele moeilijke keuzes staat. “Maar zo heb ik het graag, in de loop van het seizoen zullen die keuzes nog veel groter worden. Dat is ook de bedoeling, het is de enige weg om op drie fronten mee te kunnen strijden. Concurrentie is dan nodig. Iedereen vecht op training om bij de 11 of 18 te geraken. Zo hoort dat bij een topclub. Ik ben heel tevreden met wat ik op dat vlak zie”, klonk het bij Clement op de persconferentie.

Enkel nieuwkomer Persyn komt dit weekend nog niet in actie voor blauwzwart. “Hij heeft een serieuze fysieke achterstand ten opzichte van de rest. Hij raakte vorig seizoen geblesseerd bij Inter en heeft nog wat tijd nodig”, zei de trainer.

De buren begonnen sterk aan het seizoen en tellen evenveel punten als Club. “Cercle beschikt over een stug geheel. Zo slikten ze nog maar één goal in de twee competitiewedstrijden. Tegen ons beschikken ze ook altijd over wat extra schwung. Maar wij willen de drie punten halen, dat is het enige wat telt.”