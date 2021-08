Japanse verdediger voelt zich helemaal in zijn sas in STVV

Op de website van STVV blikte Matsubara vooruit op de wedstrijd tegen Zulte Waregem en waarom hij nu al tweemaal een prima wedstrijd speelde voor STVV.

“Het was lang geleden dat ik de supporters ons nog hoorde aanmoedigen op Stayen. Ik haalde daar heel veel energie uit. Ze trokken ons tegen KAA Gent over de streep.” Ook tegen Zulte-Waregem zullen de supporters weer aanwezig zijn. “Het hele stadion zal weer opleven. We zullen er weer alles aan doen om de supporters die achter ons staan de drie punten te schenken.”

Ko startte tot nu beide wedstrijden in de basis. Hij vervulde zijn rol met verve. “Dat heb ik allemaal te danken aan de coach. Sinds de voorbereiding gaf hij mij veel vertrouwen.”



Morgen wordt Matsubara opnieuw aan de aftrap verwacht en wil hij op hetzelfde elan verder gaan. “De hele ploeg zal mentaal klaar moeten zijn voor deze nieuwe wedstrijd. Het is, net als altijd, belangrijk dat we in onszelf geloven en uitgaan van onze eigen sterktes. We zullen weer vechten voor iedere meter.”