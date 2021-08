Broer van Jupiler Pro League-speler tekent bij Lierse Kempenzonen

De 27-jarige Jonathan Hendrickx heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij Lierse Kempenzonen. De broer van Charleroi-speler Gaetan Hendrickx speelde vorig seizoen in Ijsland bij KA Akureyri, maar wou terug dichter bij zijn familie zijn.

Hendrickx zal geen conditionele achterstand hebben want het seizoen in Ijsland is nog volop aan de gang. De rechterflankspeler moet enkel worden ingepast in het team. Hij brengt ook heel veel ervaring mee, zijn vorige passage in 1B was bij Lommel United waar hij geregeld een goaltje kon meepikken.

Lierse Kempenzonen speelt vandaag om 19 uur een oefenwedstrijd tegen Dender.