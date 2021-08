Belgische ex-ploegmaat geeft inkijk in het karakter van Michael Frey: "Op het veld verandert hij in een stier"

Logisch dat er veel te doen is rond Michael Frey na zijn goals op Sclessin. Een Belgische ex-ploegmaat van hem weet maar al te goed hoe Frey in mekaar speelt: Dries Wuytens voetbalde vorig seizoen samen met de Zwitser bij Waasland-Beveren.

"Michael heeft nooit zijn neus opgehaald voor Waasland-Beveren", zegt Wuytens in HLN. "Hij ging er altijd voor. Michael is op zich een rustige en vriendelijke gast, maar tegelijk een beetje zot in zijn kop. En dat laatste bedoel ik positief."

Dat vertaalt zich vooral in goede sportieve prestaties. "Op het veld wordt Michael een ander persoon. Dan verandert hij in een stier, die achter alles begint te jagen en totaal niet tegen zijn verlies kan. Niet dat hij na een nederlaag met dingen begint te gooien, maar dan merk je gewoon aan zijn gezicht dat je hem beter laat doen."

Claustrofobie

Ook voor interactie met de fans zal hij wel te vinden zijn. "Michael doet nooit uit de hoogte", verzekert Wuytens. Al is Frey geen fan van de lift. Naar verluidt heeft hij claustrofobie en werd hij als kind razend toen enkele vriendjes hem als grap opsloten in een kist.

"Die anekdote kende ik niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Michael is iemand die je niet snel kwaad krijgt, maar als je hem over een bepaald punt krijgt, kan je beter opzijgaan."