Miyoshi is terug en nog véél meer goed nieuws voor Priske: "Om mee te strijden voor de titel, moet je kwaliteit hebben"

Niets dan goed nieuws voor Priske. Miyoshi is terug van de Spelen. Het Antwerp dat misschien titelkandidaat kan worden, krijgt stilaan vorm. Ook Engels en Haroun zijn immers weer helemaal fit. Nieuwkomer Vines is ook klaar voor de dienst. Wat een weelde plots voor de Antwerp-coach.

Het elftal dat Priske in de volgende wedstrijden kan opstellen, verschilt al enorm van datgene dat een paar weken geleden in Mechelen aan de competitie begon. "Om mee te strijden voor de titel en ook ambities te koesteren in Europa, moet je veel kwaliteit hebben. We spelen dit jaar nog bijna 30 matchen. Als je wil meedoen voor de titel, heb je ook veel spelers nodig."

Eerst volgende opdracht voor Antwerp: Charleroi uit. "Charleroi speelt een gelijkaardig systeem als Standard, met drie achterin. Het kreeg slechts één doelpunt tegen in de eerste drie matchen, dat zegt genoeg. Ook hun wingbacks, vooral die op links, maakten indruk."

Nadien volgt een het eerste Europese duel, met een trip naar Cyprus. "Tegen Nicosia spelen we in om en bij de 40 graden Celsius. Jammer dat Viktor Fischer er daar niet bij is, maar we hebben veel kwaliteit in huis. Onze ambitie is om de poules van de Europa League te halen en daar gaan we ook alles aan doen. Als we top zijn, moet dat lukken."