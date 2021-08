Ook aan de toekomst wordt gedacht bij Club: 16-jarig toptalent op komst

Club Brugge is van plan om 'de sterkste kern van de laatste tien jaar' te bouwen. Met de komst van Kamal Sowah en Wesley Moraes hebben ze hun intenties al duidelijk gemaakt. Er is ook nog meer op komst. Club Brugge wil dit weekend de komst van een 16-jarige Deen afwerken.

Blauw-zwart denkt immers ook aan de toekomst en de onderhandelingen met Antonio Nusa zitten al in een vergevorderd stadium, weet HLN. De linksbuiten staat te boek als één van de grootste talenten van Noorwegen, waar hij bij Stabaek Fotball speelt.

Hij scoorde al drie doelpunten in 11 wedstrijden voor de club. De Deense jeugdinternational is ook al in België en bezocht het Belfius Basecamp. Normaal gezien komt de deal dit weekend nog in orde.