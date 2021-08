Van sterkhouder naar pion op overschot: 'Seck onderhandelt met Bordeaux'

Is het hoofdstuk voor Abdoulaye Seck bij Antwerp geschreven? De Senegalese krachtpatser komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe en zou elders zijn heil kunnen gaan zoeken.

Vorig seizoen was Seck nog een van dé sterkhouders bij Antwerp. Met vier doelpunten en twee assists in 31 competitiewedstrijden droeg de Senegalese centrale verdediger ook meer dan zijn steentje bij in het offensieve compartiment.

Na de komst van Bjorn Engels en Dorian Dessoleil komt Seck (29) nauwelijks nog van de bank. Hij begon als basisspeler aan het seizoen, maar de voorbije twee competitiewedstrijden kwam Seck niet in actie.

Gazet van Antwerpen laat weten dat Abdoulaye Seck rond de tafel zit met Bordeaux om een overgang af te dwingen. Mocht de transfer rond geraken, doet Antwerp vanuit financieel oogpunt een gouden zaak. De Great Old plukte Seck in 2018 voor amper 25 000 euro weg bij het Noorse Sandefjord. De marktwaarde van Seck, die nog tot 2023 onder contract ligt in Deurne-Noord, wordt door Transfermarkt.com geschat op twee miljoen euro.