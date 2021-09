Derksen laat zich uit over speler Antwerp: "Handgranaten laten gooien"

Zo zagen ze bij Veronica Inside ook de verre uitworp van Alireza Beiranvand voor Iran tegen Syrië in de WK-kwalificaties.

Het was een prachtige worp van de Iraanse doelman, actief bij Boavista momenteel op huurbasis van Antwerp.

"Ze moeten hem handgranaten laten gooien", zag Johan Derksen er wel de waarde van in op zijn eigen manier ...

Always like seeing these throws from Alireza Beiranvand. Nice story behind it too: it originates from Dal Paran, a game which involves throwing stones long distances and eventually (albeit unexpectedly), came of use to Beiranvand career as a goalkeeper.pic.twitter.com/ZarYhv0ob3