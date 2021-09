Debat van de week: wie wordt kampioen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de transfers op Transfer Deadline Day, want er waren er nog heel wat binnen de Jupiler Pro League. De deal van Samatta naar Antwerp (en dus niet naar Genk) heeft u het meeste weten te verbazen, zo blijkt. Hij won met véél voorsprong. Nu de transfer deadline voorbij is én de interlandbreak ten einde, loont het de moeite om nog eens te polsen naar wie volgens u kampioen zal worden. Wie is het meest versterkt, wie is er het meest klaar voor? De komende maanden zal het moeten uitwijzen, ongetwijfeld. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Club Brugge 15% Genk 38% Antwerp 19% Anderlecht 4% Standard 4% Gent 4% Union 8% Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie!) 8%