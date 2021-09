Bondsparket motiveert beslissing schorsing Jelle Vossen, Essevee in beroep

Jelle Vossen kreeg een voorstel van drie speeldagen schorsing voor een rode kaart die hij tegen Cercle Brugge opliep.

Het Bondsparket besliste om Jelle Vossen van Zulte Waregem drie speeldagen te schorsen voor zijn rode kaart tegen Cercle Brugge.

"We tillen zwaar aan de armbeweging van Vossen”, laat het Bondsparket aan HLN weten. “Het is een ernstige vorm van agressie en totaal onaanvaardbaar. De slag was intentioneel en de gevolgen hadden veel erger kunnen zijn.”

Volgens HLN neemt Essevee geen vrede met de motivering en de opgelegde sanctie en gaat de ploeg in beroep.