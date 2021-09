CIJFER VAN DE WEEK: 8,56%: de meest intense lopers uit de Jupiler Pro League vorig seizoen? Geen grote verrassing!

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de cijfers van de intensiteit op een voetbalveld en die lijn trekken we ook even door naar België.

Zo berekende SkillCorner de cijfers van het vorige seizoen ondertussen volledig, om te merken dat er in de Poolse competitie het meeste sprintjes worden getrokken.

Kustboys

Er werd berekend hoeveel % van de tijd er gelopen wordt aan minstens 19,8 kilometer per uur en dan komt Polen er dus het strafst uit, voor de Premier League en Spanje. België volgt op nummer zes.

Binnen België is KV Oostende - hoe kan het ook anders met al de gegenpressing vorig seizoen? - de primus met 8,56%. KAS Eupen was met 6,54% de slechtste van de klas.