Ook Brys heeft moeite met de scheidsrechterlijke leiding: "Het is echt een probleem"

OH Leuven heeft de punten dringend nodig, maar de vraag is of ze iets kunnen rapen in Jan Breydel. Ook Marc Brys was onder de indruk van wat blauw-zwart bracht tegen PSG: "Dat heb ik nog nooit gezien van een Belgische ploeg." En hij zag Kamal Sowah vlotjes meedraaien.

Geen echte verrassing voor de coach. “Kamal beschikt over zo veel intrinsieke kwaliteiten die hij ook nog eens koppelt aan een fantastisch loopvermogen. Club had trouwens nood aan wat extra beweging en die brengt Sowah. Fantastisch toch dat een jongen die enkele maanden geleden nog bij ons voetbalde het nu opneemt tegen sterren als Messi, Mbappé en Neymar? We mogen er best trots op zijn dat Kamal ruim drie jaar aan de slag was bij OH Leuven", klinkt het op de clubwebsite.

Minder tevreden was hij over de leiding van de refs in het duel tegen KV Mechelen. “Er zit geen lijn in de beslissingen van de scheidsrechters”, aldus Brys in Het Nieuwsblad. “Dat is heel verwarrend voor de spelers. Het is echt een probleem. Tegen KV Mechelen zijn er hele zware fouten onbestraft gebleven. Dat heeft heel veel frustratie en emotie losgeweekt, maar ik ga er niet te veel over zeggen, want dan zijn we weer vertrokken.”