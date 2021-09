Competitiehervorming op komst? Eleven Sports heeft héél duidelijke mening in de zaak

Een nieuwe competitiehervorming volgend seizoen of het seizoen erna? Dat was de inzet van een en ander. Ook Eleven Sports heeft zich uitgelaten over de zaak.

Een competitiehervorming met een 1A met 12 ploegen ligt op tafel, maar Eleven Sports is daar niet meteen happig op. Als het van hen afhangt, dan komt er geen competitiehervorming meer voor 2025. "Wij vragen stabiliteit", aldus Jan Mosselmans in Het Nieuwsblad. Elk jaar verandering "Er was al elk jaar een verandering. Eerst van 16 naar 18 in 1A, daarna kwamen er ploegen bij in 1B. In geen enkel land wordt er zoveel gesleuteld als hier." Normaal gezien wordt de competitie binnen twee jaar alsnog opnieuw van 18 naar 16 ploegen gereduceerd, dus geen wijziging voor 2025 is sowieso niet haalbaar.