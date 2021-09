Stipe Radic legt zich er niet bij neer: "Mentaliteit is goed, maar resultaat is heilig"

De jonge Kroaat Stipe Radic speelde bij Beerschot een aanvaardbare wedstrijd, al zat de situatie door de twee rode kaarten tegen Eupen niet mee. Aan een degradatie wil hij niet denken.

“Ik weet dat we moeilijk scoren en gemakkelijk een goal slikken, maar volgens mij hebben we te veel kwaliteit om te zakken”, zegt hij aan GVA. “Ik ben ervan overtuigd dat we in 1A zullen blijven.”

Radic ziet waar het verkeerd loopt. “We moeten stoppen met die individuele fouten te maken. De mentaliteit was goed, maar het resultaat is heilig.”

Het plan van de coach was na tien minuten door de rode kaarten al klaar voor de prullenmand. “We moeten gewoon uit deze black zone geraken. Met de steun van de fans komen we hier samen uit. Ik ben niet de enige die er nog in gelooft. Elke speler denkt er zo over. We mogen niet opgeven.”