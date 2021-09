Anderlecht wint Clasico U21 en blijft foutloos: jeugd veel te sterk voor Standard

Anderlecht won gisteren de Clasico voor beloften. De U21 van paars-wit domineerden de eerste helft en konden de tweede helft met de handrem op spelen.

Vincent Kompany brengt de laatste tijd minder jeugd, maar hij wil de beloftenkern ook niet plunderen, want het is een heel belangrijk jaar voor de ploeg. Wie bij de eerste vier eindigt, mag volgend seizoen in 1B aantreden. En Anderlecht heeft laten zien dat er nog heel wat talent rondloopt. De competitiestart is alvast bijzonder geslaagd.

Met onder andere Stroeykens, Arnstad, Debast en Stassin in de ploeg mochten de beloften hun Clasico gisterenavond in het Lotto Park afwerken. Ze hadden zelfs Adrien Trebel niet nodig. Antoine Colassin speelde op de 8 en liet daar bijzonder mooie dingen zien.

Vorige week was hij al beslissend tegen Charleroi met een schitterende vrije trap en dat deed hij maandag nog eens dunnetjes over. Hij versloeg Epolo met een trap tegenvoets. De Wilde maakte er nog voor de rust 2-0 van. Magallan en Debast, het centrale duo, zagen Labila nog tegen de lat trappen, maar Epolo had het meeste werk met pogingen van Leoni en Colassin.

Standard leek nog niet volwassen genoeg. Enkel John Nekadio (19), broer van Luyindama, leek zich fysiek te kunnen meten met de Anderlecht-spelers. Daarbij moet wel gezegd worden dat Mbaye Leye verschillende jeugdspelers naar zijn A-kern overhevelde. Anderlecht kon de wedstrijd met de handrem op uitspelen. Calut maakte wel de 2-1 en Colassin moest geblesseerd naar de kant.