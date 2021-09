Wat brengt de topper? "Ik denk dat Club een beetje zwakker geworden is"

Zondag staat de topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. Ondanks de sterke prestaties van blauwzwart in de Champions League zou Anderlecht wel eens de zege kunnen pakken.

Volgens Franky Van der Elst heeft Club Brugge het altijd heel lastig op het Lotto Park, ondanks de overwinning van vorig jaar, en zal dat ook deze keer niet anders zijn.

Anderlecht heeft dit seizoen een aantal goede wedstrijden gespeeld. “Het verschil tussen de twee teams is er nog steeds, maar het is niet meer zo groot als een paar maanden geleden”, zegt Van der Elst bij La Dernière Heure.

Van der Elst denkt dan ook dat Kompany en co met de overwinning gaan lopen. “Ik denk dat Sporting beter is geworden, maar ik denk ook dat Club een beetje zwakker geworden is. Er is nog veel kwaliteit, maar ik zou niet verbaasd zijn als RSCA zondag zou winnen."