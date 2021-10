Advocaat Luyckx na afhandelen dossier Propere Handen: "Heb er geen plezier meer in om naar het voetbal te kijken"

Kris Luyckx treedt op als advocaat van ex-makelaar Dejan Veljkovic, die als spijtoptant fungeerde in Operatie Propere Handen en zo de vuile was van heel wat figuren en clubs naar buiten bracht.

Luyckx gaf eerder al te kennen dat heel wat clubs degradatie moeten vrezen als de voetbalbond consequent is. Wat in het dossier staat, lijkt dan ook alle verbeelding te tarten. In die mate zelfs dat Luyckx, een fervent voetballiefhebber, een degout kreeg van de belangrijkste bijzaak ter wereld.

"Ik ben erg geschrokken... Ik speelde het spelletje graag, heb 35 jaar lang in de tribunes gezeten en naar het buitenland gereisd, maar ik ben ervan afgekickt", aldus Luyckx in HNB. "Ik heb er geen plezier meer in om naar het voetbal te kijken."

"Ik heb de diepste krochten van het voetbal gezien... De basiswaarde van sport is toch strijden om eer. Blijkbaar was dat naïef en onderschikt in de voetbalwereld."