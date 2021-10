🎥 Braziliaan gaat compleet door het lint en schopt ref op hoofd: vervolgd voor poging tot doodslag

Toen ref Rodrigo Crivellaro geen overtreding toekende aan Sao Paulo, ging het licht helemaal uit bij William Ribeiro. De Sao Paulo schopte de ref vol op het hoofd.

De match werd meteen stilgelegd en de ref, die even buiten bewustzijn was, werd afgevoerd naar het hospitaal. Daar werden geen ernstige verwondingen vastgesteld.

Shocking scenes in a Brazilian state championship game last night as a ref was knocked out and taken to hospital after this kick from a player. pic.twitter.com/GX5nTqR4G1