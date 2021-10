Union laat zich ook zien op het internationaal toneel

Union is schitterend gestart in de Jupiler Pro League en zo hebben ook een aantal van hun spelers zich in de kijker gespeeld. Zo zijn drie Unionisten aan de slag met hun land.

Loïc Lapoussin verloor met Madagaskar in en tegen Congo (2-0). Hij speelde de volledige wedstrijd mee. Teddy Teuma en Malta gingen in eigen huis zwaar onderuit tegen Slovenië. Het werd 0-4. Luxemburg en Anthony Moris speelden een sterke partij tegen Servië, maar toch incasseerde de doelman een tegendoelpunt. Het werd 0-1.