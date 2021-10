Beerschot-verdediger Van den Bergh legt uit waarom het zo lang duurt eer het klikt: "Daardoor ontstond er een andere dynamiek in de spelersgroep"

Beerschot ging de interlandbreak in met een iet of wat positief gevoel na een veroverd punt bij OH Leuven. Zaterdag wacht KV Mechelen en dat zal andere koek worden. Maar het gevoel dat het kan, is terug op het Kiel.

Beerschot zag van de basisspelers enkel Tissoudali vertrekken, maar kwam dit seizoen toch flink in de problemen. Verdediger Jan Van den Bergh zag hoe dat gebeurde. “In het begin van het seizoen misten we ook Pietermaat en Sanusi. Dat scheelt toch heel wat voor de balans in het elftal. Niet vergeten dat de club deze zomer ook een aantal andere oudgedienden heeft laten gaan zoals Brogno, Prychynenko en Grisez. Nu zijn er meer 'nieuwe' dan 'oude' jongens, daardoor ontstond er een andere dynamiek in de spelersgroep", klinkt het in GvA.

Het bestuur haalde veel buitenlanders in de plaats, maar dat is voor hem niet de oorzaak. "Dit was gewoon een beetje onvermijdelijk, toch? Er waren veel aflopende contracten en de verwachtingen en ambities van de club waren intussen ook veranderd. Dat is niet ongewoon, dat gebeurt volgens mij bij elke club. Dit proces heeft tijd nodig, maar bij ons duurt het nu wel erg lang.”

Er zal wel nog een hele inhaalbeweging moeten gemaakt worden. "We beseffen dat we tot op het einde van het seizoen competitief zullen zijn en dat we tegen elke ploeg punten kunnen pakken. Na een 1 op 27 ga je daar automatisch een beetje aan twijfelen, he."