Opvallende gebeurtenis bij Betfirst: één van haar spelers haalt meer dan €81.000 op met inzet van €2, maar het had nog veel meer kunnen zijn

Straf nieuws bij Betfirst. Daar heeft één van haar spelers met een inzet van €2 maar liefst €81.554,94 binnengehaald. Deze persoon had echter ook €268.134,26 kunnen hebben als hij niet had uitgecasht op vier wedstrijden van het einde.

Er was het voorbije weekend een wel zeer opvallende weddenschap bij Betfirst. Iemand had een combi weddenschap lopen met een inzet van slechts €2, maar op vier wedstrijden van het einde had hij wel nog steeds alles gewonnen.

De speler besloot dan ook om de weddenschap te stoppen, zodat hij €81.554,94 kreeg. Zijn vreugde zal echter van korte duur geweest zijn, want ook de laatste vier wedstrijden had hij namelijk gewonnen. Als hij dus niet had uitgecasht, had hij nu een mooie som van €268.134,26 kunnen krijgen.