Losada herlanceerde ex-publiekslieveling van Anderlecht helemaal: "Ze zeiden ons dat zijn lichaam kapot was"

Bij Anderlecht was Andy Najar altijd een publiekslieveling, maar de technisch vaardige rechtsachter was meer geblesseerd dan dat hij speelde. In de VS gaven ze geen sikkepit meer over zijn kansen om profvoetbal te spelen, maar kijk... Hernan Losada vond een nieuwe positie én een nieuw elan voor hem.

“Het is ongelofelijk hoe Andy uit het dal is gekropen”, zegt Losada in GvA. “De voorbije drie jaar heeft hij nauwelijks een handvol wedstrijden gespeeld. Toen wij hem een contract gaven, liet zijn ex-club LAFC weten dat zijn lichaam helemaal kapot was. Niet meer in staat om aan topsport te doen. Maar na een individueel programma en enkele aanpassingen in zijn voedingspatroon is hij er helemaal bovenop gekomen. Hij speelt bij ons als opkomende centrale verdediger in een driemansdefensie.

Hij zette hem dus niet meer op de rechtsachter. "Dat hadden ze hier nog nooit gezien. Een technisch vaardige centre-back van 1m70 die in balbezit mee het veld oversteekt. Daar hebben we veel tegenstanders mee verrast. Enkele ploegen hebben die tactiek nadien van ons proberen te kopiëren. En Andy is intussen terug Hondurees international geworden. Ik hoop dat we hem kunnen houden. Maar als hij zo goed blijft spelen, dan zal dat moeilijk worden.”