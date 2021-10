Louis Van Gaal neemt Noa Lang op in ruime voorselectie Oranje

Noa Lang is een van de dertig geselecteerde spelers bij Oranje. Naast Owen Wijndal is ook Arnaut Danjuma nieuw in vergelijking met de vorige selectie.

Danjuma (ex-Club Brugge) werd na een blessure van Gakpo alsnog opgeroepen voor de vorige interlands en bedankte met een doelpunt tegen Gibraltar.

Nederland maakt zich op voor twee belangrijke kwalificatieduels op weg naar het WK in Qatar. Oranje treft Montenegro (13/11) en Noorwegen (16/11).

🦁 Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #WCQ2022 matches against Montenegro & Norway is already here!#MONNED #NEDNOR pic.twitter.com/eNiejbZEyn