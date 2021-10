Man van de Match viel vorige week pas bij rust in, coach reageert: "Aan hem toegelicht"

Zien we Jean-Luc Dompé tegen KV Mechelen opnieuw in de basis? Dat is misschien wel de vraag der vragen.

Vorige week was Jean-Luc Dompé de Man van de Match tegen Antwerp voor Zulte Waregem, ook al viel hij pas bij de rust in. Toelichting Hij zorgde voor extra schwüng naar voren en zo kwam Essevee een 0-1 achterstand nog helemaal te boven voor een belangrijke zege: 2-1. "Dat Jean-Luc Dompé niet startte? Ik heb dat naar hem toe toegelicht, maar ga dat niet bespreken extern", aldus coach Francky Dury na de match daarover. Benieuwd wat het tegen Mechelen wordt.