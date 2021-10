De Roeck voor clash met ex-club Antwerp: "Ik heb op de Bosuil zelfs nog meegewerkt aan de tribune, gaten boren enzo"

Jonas De Roeck ontvangt donderdag met Westerlo zijn ex-ploeg Antwerp. "Een tussendoortje", noemde hij die wedstrijd in S/V Magazine. Maar The Great Old mag zich wel aan een pittige match verwachten.

Westerlo staat immers los eerste in 1B en heeft een ware metamorfose ondergaan. "Toen ik de eerste keer kwam praten, was ik verrast. Iedereen kent Westerlo nog als dat leuke en gezellige clubje, met die kleine kleedkamers", vertelt De Roeck in GvA.

"Het was eigenlijk een provinciaal clubje op profniveau. Vandaag hebben ze op alle vlakken de stap naar het professionalisme gezet. Infrastructuur, velden, materiaal, kledij, omkadering met diëtisten en een medische cel, ….”

De Roeck maakte bij Antwerp andere zaken mee... “Mijn periode met Antwerp kan je met niets vergelijken. Ik heb zelfs nog meegewerkt aan de tribune. Gaten boren en zo'n dingen. Antwerp had de uitstraling van een profclub, maar was op en top amateuristisch. Vandaag is het dankzij de financiële injecties de topclub die het hoort te zijn. In enkele jaren hebben ze veel ingehaald, al zullen ze voor de jeugd nog wel een aantal jaren nodig hebben.”