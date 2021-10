RSZ-regeling door de mangel gehaald: "Dan worden we Mickey Mouse-competitie"

De mogelijke nieuwe regels rond de RSZ-belastingen in ons land voor profvoetballers beroeren de gemoederen, zoveel is duidelijk.

"Wil men dan ons helemaal dood doen", vraagt Michel Louwagie zich luidop af in De Zondag. "We kennen in België geen topsportcultuur."

Geen topsportcultuur

"Met de nieuwe regeling gaan we geen toppers als Kums, Odjidja of Ngadeu meer kunnen aantrekken", beseft de sterke man van AA Gent.

"Dan worden we een Mickey Mouse-competitie. Is het dat wat we willen voor die peanuts van dertig miljoen euro?"