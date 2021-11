Dante Vanzeir laaiend over selectie voor Rode Duivels: "Een droom die uitkomt"

Roberto Martinez maakte vandaag zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Dante Vanzeir is één van de nieuwkomers.

Roberto Martinez nam Dante Vanzeir op in de selectie van de Rode Duivels voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Wales.

“Toen ik vernam dat ik in de selectie zit, was ik natuurlijk verheugd en super gelukkig", zegt Vanzeir. “Dit is een droom die uitkomt.”

“Ik wil mijn ouders en mijn vrienden bedanken die me vanaf de eerste minuut van mijn carrière gesteund hebben. Ook Union en de coach Felice Mazzu wil ik bedanken voor het vertrouwen en de steun. Ik kijk ernaar uit en hopelijk jullie ook.”