KV Mechelen gaat vlot door de competitie: "Toch geloof ik dat play-off 1 te hoog gegrepen is"

KV Mechelen speelt weer heel mooi voetbal en daar is de huidige vorm van Rob Schoofs niet vreemd aan. De middenvelder is een verbindingspunt tussen verdediging en aanval. Als Schoofs draait, draait KV Mechelen.

KV Mechelen verloor niet meer sinds ze met 7-2 op Anderlecht de boot in gingen. Dit weekend kijken ze STVV, de ex-ploeg van Schoofs, in de ogen. "Toch wordt het niet simpel tegen STVV. Coach Bernd Hollerbach heeft er een blok neergezet. Een ploeg die met een stevige, ervaren organisatie kan uitpakken", analyseert hij in HBvL.

"Maar wij gaan thuis zeker voor de overwinning. We staan mooi vierde, toch denk ik dat play-off 1 te hoog gegrepen is. Bij de eerste acht eindigen, is al mooi. Maar de weg is nog lang. We zijn niet eens halfweg.”

Schoofs zou ook nog een stapje hoger kunnen ambiëren. “Misschien. Maar ik besef dat ik goed zit in Mechelen. We wonen er graag en ik voel me goed bij de club. Dat geef je niet zomaar op voor een gek avontuur, zeker niet met een kind. De focus gaat vol naar Malinwa.”