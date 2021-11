Vincent Koziello wil een basisplaats veroveren bij KV Oostende

Oostende haalde Vincent Koziello gratis weg bij FC Köln. De middenvelder voelt zich goed bij KV Oostende en bekijkt het wedstrijd per wedstrijd.

“In de Ligue 1 was het vaker één team die het balbezit had en de tegenstander die afwachtend speelde. In de Belgische competitie heb ik de indruk dat elk team kan winnen van iedereen." Liet hij weten op de website van KVO. "Als je naar het klassement kijkt, wordt dat ook bevestigd. Kijk naar Union, de leider van onze competitie. Zij speelden vorig seizoen nog in tweede klasse. Ik vind het een attractieve én sterke competitie”, aldus Koziello.



De middenvelder ligt nog tot medio 2024 onder contract en wil verder blijven groeien. “Bij KV Oostende wil ik een basisplaats veroveren en het team te helpen om een rustig seizoen te beleven. Het is een cliché, maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Over het verdere verloop van mijn carrière wil ik het niet hebben. Ik wil presteren in het heden en pas daarna verder kijken.”