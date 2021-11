CIJFER VAN DE WEEK: 79,8%: Meeste buitenlanders in actie bij deze club, maar drie teams gebruiken meer Belgen dan niet-Belgen

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de Belgen en de niet-Belgen in onze vaderlandse competitie. En dan zijn de cijfers alarmerend.

Meer en meer niet-Belgen worden namelijk gebruikt in de Jupiler Pro League, waarbij sommige teams zelfs tot bijna 80% van de speeltijd aan niet-Belgen geven.

Seraing primus

Seraing is 'primus' van de klas met 79,8% volgens de cijfers van het CIES. Kortrijk, Cercle Brugge, Oostende en Genk vervolledigen de top-5 met 74 tot 69%.

Enkel Zulte Waregem (49,2%), Club Brugge (48,5%) en KV Mechelen (44,4%) zitten onder de helft en geven dus meer tijd aan Belgen dan aan niet-Belgen.