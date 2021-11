Anderlecht deed deze zomer wél een poging om Mbokani terug te halen: "Maar het was niet het juiste moment"

Dieumerci Mbokani bereidt zich momenteel voor op de competitiestart met Kuwait SC. De aanvaller kreeg geen contractverlenging bij Antwerp FC en ook RSC Anderlecht leek geen poging meer te doen om hem terug te halen. Al klopt dat laatste niet helemaal...

RSC Anderlecht werd de voorbije seizoenen meermaals aan Dieumerci Mbokani gelinkt. Een terugkeer naar het Astridpark kwam er onder Michael Verschueren niet. De redenen: zijn leeftijd en looneisen. Maar blijkbaar was er dit seizoen wél plaats voor hem in Brussel.

“Anderlecht heeft geïnformeerd”, aldus Mbokani in Het Laatste Nieuws. “Lior Refaelov had graag gehad dat ik hem had gevolgd. Ik heb zelfs met Vincent Kompany gepraat. Hij liet me weten dat Anderlecht mijn thuis is en dat ik altijd welkom ben.”

Misschien werken Vincent Kompany en ik later nog samen. Ik kan nog tot mijn veertigste voetballen

Het financiële plaatje bij Kuwait SC was echter eentje dat de Congolees niet kon weigeren. “Het was niet het juiste moment om terug te keren naar Anderlecht. Ik heb Kompany daar ook van op de hoogte gebracht. Misschien werken we later nog samen. Ik kan nog tot mijn veertigste voetballen.”